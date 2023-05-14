姜濤成功追星陪羅志祥由頭跳到尾 周柏豪韋禮安久別重逢想出合唱歌ON…
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Viu1HK報導：姜濤成功追星陪羅志祥由頭跳到尾 周柏豪韋禮安久別重逢想出合唱歌ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023
一連兩晚Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》噚晚正式開鑼！雖然開騷前突然落起滂沱大雨，但一開騷就停咗雨喇，亦都冇影響觀眾嘅心情，現場氣氛keep住high爆啊！由新加坡唱作樂團The Cold Cut Duo雙節奏打頭陣為音樂節拉開序幕，緊接有「電音公主」之稱嘅馬來西亞女歌手蔡恩雨，之後就輪到香港代表周柏豪、台灣創作歌手韋禮安、亞洲舞王小豬羅志祥，最後再由華語R&B音樂教父陶喆，壓軸登場演唱多首經典作品！
而小豬亦都唱咗多首勁爆舞曲，將現場氣氛推到最高點，興奮嘅又點止台下呢班歌迷，仲有一位小豬嘅忠實鐵粉，一直企喺台側邊陪住偶像由頭跳到落尾，嗰個咪就係姜濤囉！今次仲係阿姜咁大個仔，第一次睇偶像嘅live表演，心情梗係超興奮！小豬仲大讚阿姜一年比一年進步，聽到阿姜8月要開演唱會時仲話，只要阿姜開聲，佢一定會應承做嘉賓！
喺今次音樂節久別重逢嘅仲有曾經合作過嘅柏豪同韋禮安，佢哋都趁演出空檔一齊聚舊，韋禮安仲話好希望可以同Pakho合唱，仲話好欣賞Gareth. T，期待大家有機會合作啊！
網民點睇？
羅志祥帥啊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]