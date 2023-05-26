肥仔@ERROR自嘲年邁拍團綜拒簽死生狀️ 《造星V》睇好馬來西…
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Viu1HK報導：肥仔@ERROR自嘲年邁拍團綜拒簽死生狀️ 《造星V》睇好馬來西亞參賽者Adam
肥仔@ERROR今日現身網球活動，深受小朋友歡迎，而同場仲有「四眼Cue后」吳安儀、兩位星級運動員陳詠悠同許煒森。講到ERROR早前為「小明」方皓玟亞博騷擔任嘉賓，肥仔話好開心，聞言被點名做男朋友嗰陣，佢仲勁沾沾即刻隔空向小明示愛！聽到小明願意為ERROR寫港普歌，肥仔話其實ERROR一早有呢個idea，只係唔知揀咩主題，希望有小明lead住會成事啦！
ERROR團綜將會喺暑假推出，肥仔指一完活動就趕去拍，報平安笑話暫時未搞出人命，又自嘲變老要錫身，唔再玩要簽生死狀嘅item！提起《全民造星V》，肥仔同阿Dee喺馬來西亞揀嘅參賽者，暫時都all in入圍，肥仔仲話睇好Adam添！就睇吓肥仔係咪明燈啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]