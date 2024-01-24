楊偉倫舞台劇全程扮型嗌突破 麥沛東獻舞滴汗 目標做Dancer 張達明…
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Viu1HK報導：楊偉倫舞台劇全程扮型嗌突破 麥沛東獻舞滴汗 目標做Dancer 張達明選角睇中孖寶夠犀利
舞台劇《你好，打劫！》今日進行綵排，一眾演員「阿卵」楊偉倫、麥沛東、魯文傑、巢嘉倫、Jocelyn蔡頌思、黎逸正曬冷現身，導演張達明梗係要嚟監場啦！
阿卵同麥東呢對孖寶繼續拍住上大放笑彈，前者仲冧話「佢（麥東）冇咗我唔得！」有冇咁痴纏？麥東被爆會同Jocelyn有part激烈嘅雙人舞，次次跳完都大汗疊細汗，而呢份成功感令佢下次想挑戰做演唱會Dancer，咁跳tone？阿卵自言呢次最大突破係扮型，笑話係有少少強人所難！
劉德華擔任呢次舞台劇嘅出品人，阿卵同麥東都話見到呢位大前輩就好大壓力，知道對方要求好高就更要再做好啲！佢哋都好想知之後會唔會有個電影版呀！而麥東憑港版《社內相親》嘅「VIP」一角入圍「民選最佳男配角」，佢又有冇信心獲獎？
另外，達明指呢次係事隔30年再執導其他人嘅劇本，感覺勁興奮，仲話自己戲癮大爆發，借啲意呃咗一個角色嚟演！至於點解會搵阿卵、麥東演？對其他演員又有咩評價？即刻去片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK