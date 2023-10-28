葛民輝爆黃曦誼 MC加戲「搞嘢」 陳伊霖被笑雞啄唔斷 片場似雀仔街…
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Viu1HK報導：葛民輝爆黃曦誼 MC加戲「搞嘢」 陳伊霖被笑雞啄唔斷 片場似雀仔街
笑匠葛民輝喺新戲《夜校》飾演一條「鹹魚」，直言呢個角色係創佢演藝生涯嘅巔峰！佢搞笑多謝導演劉翁搵咗班靚妹妹仔嚟同佢對戲，搞到佢鬼死咁緊張，但每次一去到片場，笑話就好似去咗女校更衣室咁嘈，同行雀仔街一樣！演「神婆」嘅陳伊霖即反擊阿葛一個人把聲足以蓋過佢哋，又指戲中每次見到阿葛都要尖叫跑走，場面爆笑！
而Candy黃曦誼就同MC張天賦有段一見鍾情嘅戲碼，講得興起，阿葛大爆二人「偷情」內幕，直指呢對「小情侶」拍到最後加戲，抵死形容「臨尾食個早餐」，有日晨咁早匿埋喺條柱後面搞嘢⋯ 至於係搞啲咩？佢哋就大賣關子啦！唔知Candy要唔要仿效凌文龍請番幾個保鏢呢？阿葛又點回應被MC「投訴」搣佢呢？最後佢哋預告會喪跑謝票場，咁就記得mark實啲時間表啦！仲要留意埋呢條訪問片呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK