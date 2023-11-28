蔡卓妍大談遭陳靜撬墻腳傳聞稱戥前男友好慘 爆自己大把人追林愷鈴胡卓…
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Viu1HK報導：蔡卓妍大談遭陳靜撬墻腳傳聞稱戥前男友好慘 爆自己大把人追林愷鈴胡卓希一齊學戲發掘潛能
阿Sa蔡卓妍今年8月驚爆跟拍拖6年嘅富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰分手，有傳DaDa陳靜介入，早前更喺IG高調分享巴黎拍攝嘅婚紗靚相，疑似閃婚。剛踏入41歲生日嘅阿Sa今日喺上環出席活動，大方回應呢段三角關係，強調分手唔涉及第三者，大嗌「好慘！」又話前度俾人誣蔑，但冇機會幫自己解釋，仲替捲入緋聞嘅女仔講說話。阿Sa透露同石恆聰有keep 住食飯，仲要幫手買自己演唱會飛，呢位前女友真係唔話得。咁好嘅女仔有冇人追先？阿Sa自信爆燈咁答「我咁靚梗係有！」
講到Twins 22周年紀念演唱會，阿Sa話rundown full到唔使請嘉賓，但就要積極減肥，至於拍檔阿嬌就唔使減，理由超爆笑，睇訪問就知嘞。
同場嘅林愷鈴、朱鑑然同Jason胡卓希剛合作完《冰上火花》，期待有機會再合作，原來林愷鈴同Jason最近仲跟同一位老師學戲，林愷鈴發掘到Jason另一面，想知係乜，記得留意。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK