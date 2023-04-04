蔡思韵「遺傳」張艾嘉 任達華基因勁沾沾 周漢寧笑言有諗定金像獎致謝…
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Viu1HK報導：蔡思韵「遺傳」張艾嘉 任達華基因勁沾沾 周漢寧笑言有諗定金像獎致謝詞
Cecilia蔡思韵、周漢寧、袁富華、唐浩然、小胡@野佬等噚晚出席電影《燈火闌珊》首映禮，而張艾嘉、任達華則因身在外地，咁sweet預先錄短片，隔住個mon「現身」！
當聽到飾演張姐同華哥個女，Cecilia笑話係勁沾沾「相信佢哋嘅基因『生』咗我！」又劇透喺戲中同阿寧係水溝油，經常單方面開拖，令阿寧自嘲無力反駁，但為保留男人嘅「樽鹽」就死忍，有場戲仲要考驗雙方默契一shot直落，齋聽都覺得精彩！
講到《燈》入圍唔少演技獎項，Cecilia直言希望張姐能夠喺金像獎再下一城捧走影后，又祝福阿寧擸走新演員獎！人生首次參與盛典，阿寧話心情興奮多過緊張，依家揀緊戰衣，亦會做定兩手準備諗定致謝詞！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]