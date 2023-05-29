衛詩雅遭生剝頭皮️最反胃 慘遭掌摑迷暈捆綁連環虐待
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Viu1HK報導：衛詩雅接拍《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》，過足戲癮，她要被掌摑、職場欺凌、言語侮辱，一心以為去髮型屋扮靚換換心情，怎料遇上戀髮癖的黃又南，不但慘遭迷暈、捆綁和禁錮，還被生剝頭皮等連環虐待！
劇情指有「戀髮癖」的黃又南將她生剝頭皮，於是衛詩雅要花四小時做一個大約6吋長的爛頭皮特技化妝，當中在假頭皮上逐筆繪畫傷口和髮絲，就花了不少精神與時間，效果讓人反胃，衛詩雅卻十分興奮，她說：「被扯爛嘅頭皮比較少見，所以特別驚嚇，呢個妝我拍咗兩日，第一日化完呢個妝，撞正劇組放飯，個個見到我都擰歪面，唔想望到我。」但她笑言收工後都捨不得卸妝，還自拍留念。
要醜樣示人之外，衛詩雅首日埋位就要被掌摑，對手是大前輩魏秋樺，秋樺姐坦言對這場怒摑小三戲份感到好擔心：「佢咁靚女，第一日開工就打佢，真係好難落手，好彩導演憐香惜玉，借位打就得啦！」衛詩雅說：「好開心有機會同魏秋樺前輩做對手戲，可惜只得一場。」
要醜樣示人之外，衛詩雅首日埋位就要被掌摑，對手是大前輩魏秋樺，秋樺姐坦言對這場怒摑小三戲份感到好擔心：「佢咁靚女，第一日開工就打佢，真係好難落手，好彩導演憐香惜玉，借位打就得啦！」衛詩雅說：「好開心有機會同魏秋樺前輩做對手戲，可惜只得一場。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]