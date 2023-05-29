Viu1HK報導：衛詩雅接拍《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》，過足戲癮，她要被掌摑、職場欺凌、言語侮辱，一心以為去髮型屋扮靚換換心情，怎料遇上戀髮癖的黃又南，不但慘遭迷暈、捆綁和禁錮，還被生剝頭皮等連環虐待！