衛詩雅自嘲心口得塊皮金像獎戰衣未必性感被誤會是陳家樂老婆 獲恭…
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Viu1HK報導：衛詩雅自嘲心口得塊皮金像獎戰衣未必性感被誤會是陳家樂老婆 獲恭喜有身紀薛家燕慨嘆李影走得突然 爆仙杜拉跌傷骨裂
衛詩雅今日去新城電台接受薛家燕《開心大派對》訪問，Michelle話噚日拆利是，數目豐收幾乎可退休，又話遲啲會同屋企人旅行，順便慶祝入圍金像獎角逐影后。
講到行紅地毯戰衣，Michelle話過年食肥咗好多驚着唔落啲靚衫，又搞笑話心口冇肉只得塊皮，反而係背脊凸出嚟，仲話過往露咗好似冇露，好嘥氣，笑C！
而「姊妹」陳家樂宣布老婆有BB，Michelle就話會舉手做契媽，又爆笑話爸爸被朋友恭喜做外公，連家燕姐見面都第一時間恭喜，以為佢係家樂老婆。
而家燕姐接受訪問提到李影過世好可惜，二人喺麗的年代係好友，直至對方婚後移民加拿大先少見。幾年前知對方回流，即邀上節目唱歌，家燕姐慨嘆李影喺屋企跌親走得突然，佢又爆另一好友仙杜拉早前亦不慎跌傷骨裂，奉勸老友們出入小心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK