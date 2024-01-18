許光漢晒韓文冧「老婆」新年派大利是魏浚笙情迷《想見你》恨集郵Mar…
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Viu1HK報導：許光漢晒韓文冧「老婆」新年派大利是魏浚笙情迷《想見你》恨集郵Marf理想男友二揀一 光漢定Jeffrey？
台灣男神許光漢今日來港出席珠寶店開幕活動，孖香港男神Jeffrey魏浚笙同框鬥靚仔，不過終極贏家一定係COLLAR成員Marf邱彥筒，能夠身處兩大男神中間，簡直係世上最幸福女人呀！
許光漢話好掛住香港嘅「許太太」，但依然唔慣被高呼「老公」，又暗示之後有機會嚟香港拍電影，希望可以留耐啲！光漢透露拍攝韓劇嘅進度，仲即席晒新學嘅韓文，so cute！而Jeffrey就謙稱許光漢靚仔過自己，又同男神講有睇《想見你》，希望成功集郵！
此外，笑問叫Marf喺光漢同Jeffrey之中揀邊個做男朋友？Marf就咁答喇……係咪好想知呢？佢仲話羨慕Ivy So演舞台劇，又預告會喺電影中「接棒」獻出螢幕初吻，omg！想知多啲男神女神嘅近況，睇就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK