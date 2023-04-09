現場精華張敬軒面對許冠傑自稱️「小軒子」 任歌神嘉賓乃職業生涯…
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Viu1HK報導：現場精華張敬軒面對許冠傑自稱️「小軒子」 任歌神嘉賓乃職業生涯最重要一晚
一連7場「許冠傑此時此處演唱會2023」第二晚演出，歌神Sam Hui繼續喺紅館舞台上又彈又唱，是夜表演嘉賓被Sam哥稱讚係年青一代好有才華嘅歌手，又靚仔，又得意，唱歌唱得非常好，又識寫好多唔同嘅好歌，講緊嘅咪就係張敬軒囉！ 軒仔由台下升上舞台後即向Sam哥下跪以示敬意，然後一齊合唱《世事如棋》。軒仔講笑咁話噚晚嘅表演有啲似考試好緊張「其實可以做Sam哥哥演唱會嘅嘉賓，是我整個職業生涯其中最重要嘅一晚，我冇諗過可以對住我們嘅許冠傑先生唱歌，你係我哋嘅神。」而Sam哥都勁玩得，仲話軒仔都係皇上，軒仔就好謙虛咁話企喺Sam哥身邊係小軒子至真！
而軒仔作為歌手，都好敬佩Sam哥對樂壇嘅偉大貢獻「過往七十年代初期，香港仍係以歐西流行音樂爲主，Sam哥哥唔單止好成功將一啲廣東話口語寫入歌詞，而且聽Sam哥哥嘅作品就有如看完一本獲益良多嘅書一樣！」然後軒仔同Sam哥一齊合唱《沉默是金》帶嚟另一首經典金曲嘅精彩演出。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]