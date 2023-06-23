談善言被DreadLocker爆忘我演繹後座力 岑珈其做兵追楊偲泳有純愛F…
廣告
Viu1HK報導：談善言被DreadLocker爆忘我演繹後座力 岑珈其做兵追楊偲泳有純愛Feel？
談善言、Renci楊偲泳、Locker林家熙、岑珈其、袁富華、嘉盈、鄒文正、陳獻略等，今日出席新戲《搗破法蘭克》開鏡儀式。其中阿談同Locker個新look型到核爆，揸起槍上嚟仲似模似樣，佢哋亦劇透戲中有連場激烈槍戰添！Locker仲爆阿談搵阿諾舒華辛力加嘅舊片練開槍後座力，拍嗰陣更有烏龍事發生！而Locker又話化身「DreadLocker」需時7個鐘，又唔可以日日洗頭，而家咁熱都幾難頂，唯有祈求拆頭嗰刻唔好甩頭髮！
而珈其同Renci呢pair就行乖乖路線，靠智力反擊惡權，佢哋之間仲有曖昧關係添！Renci笑話可以畀「人夫」珈其力追簡直係三生有幸，又笑指有珈其同Locker同場就必定要忍笑！最後珈其又趁機力sell即將播出嘅《膠戰S3》，唔知爺爺喺今季有冇喪鬧人呢？
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]