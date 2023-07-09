謝安琪提起李玟眼濕濕 關心欣宜情緒 遙遠給她擁抱
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Viu1HK報導：Kay謝安琪噚晚(8號)去到九龍城香港兆基創意書院文化藝術中心多媒體劇場，為無國界醫生 （香港）主辦 「Can We Here Silent Concert 」，首次以歌曲、影像、聲效、視覺效果及裝置製作「沉浸式音樂旅程」演出，聽眾用耳機收聽歌手演唱，令觀眾可以摒除雜音以心聆聽，全場肅靜，感覺特別。
Kay喺音樂會上除咗獻唱之外，亦分享對歌手李玟離世嘅感受，Kay話佢同CoCo係喺一個籌款活動認識，雖然冇同佢拍照留念，但佢嘅笑容同正能量令佢好深印象，覺得好惋惜同痛心，Kay亦講到有少少眼濕濕。提到CoCo生前依然關心鄭欣宜嘅情緒病，Kay都造再一次感受到Coco個人心地真係好好，而Kay自己都有發訊息關心欣宜，並叫對方唔使回覆，只係想遙遠比一個擁抱佢。
另外講到阿女Kakaball最近得到「家庭日繪畫比賽」金獎，幅畫偏偏冇畫到大仔James張瞻，但作為哥哥嘅佢都冇嬲，令Kay稱讚阿仔大方！而講到最近社交平台出現唔少假張繼聰，Kay都話唔明點解老公咁多人冒認，不過都只係得啖笑，事關大家都好醒目，好快就識穿對方。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]