謝安琪提起李玟眼濕濕 關心欣宜情緒 遙遠給她擁抱

Viu1HK報導：Kay謝安琪噚晚(8號)去到九龍城香港兆基創意書院文化藝術中心多媒體劇場，為無國界醫生 （香港）主辦 「Can We Here Silent Concert 」，首次以歌曲、影像、聲效、視覺效果及裝置製作「沉浸式音樂旅程」演出，聽眾用耳機收聽歌手演唱，令觀眾可以摒除雜音以心聆聽，全場肅靜，感覺特別。