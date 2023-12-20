謝安琪首演大律師拍到底衫濕余安安超厚劇本輪住表演陳靜坐監湊女學…
廣告
Viu1HK報導：謝安琪首演大律師拍到底衫濕余安安超厚劇本輪住表演陳靜坐監湊女學K-pop
謝安琪（Kay）同余安安（安姐）首度合作，喺《法與情》中飾演大律師。兩師徒在法庭上舌劍唇槍，每當戴上假髮、穿起律師袍就好似「上身」一樣，一口氣講4、5分鐘台詞都面不改容，Kay同安姐形容為「睇表演」呢份氣勢，幾乎全部一Take過搞掂，互相睇到拍爛手掌！
做足功課是常識吧，仲有一個原因令佢哋「唔衰得」！皆因製作組租用工廈搭建一個像真度極高嘅法庭景，但電壓問題，唔可以開冷氣，而木板高度更幾乎上到頂，廠內冇新鮮空氣，又熱又焗，真係挑戰體能同意志嘅極限。
獻出第一次拍劇經驗嘅DaDa陳靜，飾演一名有一個6歲小朋友嘅單親媽媽，原來佢自己都係來自單親家庭，難怪有更深刻體會。戲裏戲外，Dada都要湊住「囡囡」，笑言少啲精力都搞唔掂呀。講到突破，Dada今次要坐監兼犠牲靚樣，連眼線都唔畫近乎素顏演出，佢話唔怕被人話「好樣衰」，反而想網民瘋狂討論。
網民點睇？
演得吾錯！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK