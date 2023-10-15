謝安琪孖張進翹 Busking唱爆銅鑼灣 打算謝票場接吻當派福利? 陳奐仁…
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Viu1HK報導：謝安琪孖張進翹 Busking唱爆銅鑼灣 打算謝票場接吻當派福利? 陳奐仁自稱撞樣張繼聰 被封「顏值擔當」現場實況
Kay謝安琪、Manson張進翹、泰迪羅賓同Hanjin陳奐仁等今日喺銅鑼灣Busking，宣傳電影《4拍4家族》，吸引大批巿民圍觀，場面熱鬧！
期間Kay獻唱電影歌曲《Lost & Found》，又同Manson、泰迪羅賓唱《In Your Life》，再為Manson和唱《Rain or Shine》，令觀眾聽出耳油！可惜音響不時失靈，Kay即充當「臨時主持人」攝時間，又笑言歌酬好貴，希望大會盡快修理好音響。當Hanjin準備唱《Freedom》時，邊tune結他邊放笑彈，自稱同張繼聰似樣，連磅數都似，又笑指阿聰「上面橫」，自己則是「下面橫」，令Kay笑cry呀！
事後Kay受訪表示老公已經率先欣賞新片，大讚自己演技好，令佢安樂晒！點知Hanjin神回話「佢好演技啫！」令Kay哭笑不得！面對老友Hanjin喺訪問中暴走，Kay即席封Hanjin係新片嘅「顏值擔當」，Manson都係「第二把膠椅」，但直認每次睇到Manson嘅側顏都好陶醉！
Kay透露之後會努力跑謝票場，仲準備咗靚衫送畀觀眾，又呼籲「男神s」Hanjin同Manson要齊齊謝票，最好送飛吻吸引女Fans，但Hanjin就搞鬼咁話要送「飛蚊」，仲約定Manson喺謝票場玩大啲！想知三位有咩鬼主意？睇就知啦！
網民點睇？
Thank you for interview #mansonvibes
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK