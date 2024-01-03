郭富城新戲假哨牙被林家棟「投訴」狂噴口水 送100萬好老闆任賢齊自爆…
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Viu1HK報導：郭富城新戲假哨牙被林家棟「投訴」狂噴口水 送100萬好老闆任賢齊自爆曾刻薄員工？ 林雪嗌「囝囝」符家浚️跟開工培養「屎」感
賀歲片《臨時劫案》今日喺學校舉行宣傳活動，三位主角Aaron郭富城、林家棟、任賢齊合體現身，仲有林雪、張松枝、孫佳君、ANSONBEAN、Kathy仔等，符家浚就扮財神出場，勁有福氣！
Aaron指戲中個假哨牙造型係自己嘅idea，開拍前攞副假牙匿屋企廁所練講嘢，唔知係咪嚇親一對囡囡呢？佢又搞笑話試過講對白跌咗出嚟，唔止添呀！家棟仲「投訴」Aaron喪噴口水，搞到佢食唔少！講到最難忘場口，Aaron話係唱「安南話」歌，因為背歌詞超難！
家棟、小齊就分別飾演「廢中」笠水同慕容輝，亦係超多笑料！被封「絕世好老闆」嘅小齊最近攞咗成球出嚟慰勞員工，小齊笑嘲自己之前太「刻薄」，又解釋100萬係逐少逐少儲起嘅基金嚟啫！提起周海媚離世一事，當年家棟同對方合演一段人鬼戀成佳話，而佢哋最後一次見面係早幾年一齊做訪問。
同場林雪、符家浚「父子」相遇，符家浚即刻嗌雪雪做「契爺」笑爆全場！但雪雪話符家浚一啲都唔似童年時候嘅自己，沾沾自稱當年好fit係肌男，仲計咗條數出嚟係10嚿肌添呀！雪雪又叫「囝囝」跟佢開多啲工培養「屎（喜）」感，有「契爺」照住，符家浚今次仲唔fat fat？即刻click入呢條笑到碌地嘅片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK