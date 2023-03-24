Ivy So認笑點低 NG片被趙善恆收片尾 岑珈其夥Edan瘋狂恥笑Jeff…
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Viu1HK報導：Ivy So認笑點低 NG片被趙善恆收片尾 岑珈其夥Edan瘋狂恥笑Jeffrey筆試肥佬
趙善恆、Ivy蘇雅琳、岑珈其、Sica何洛瑤、李敏、袁綺雯，今日齊齊出席ViuTV新劇《和解在後》記者會。最近同譚杏藍結束十年情嘅恆仔，明顯冇俾感情事影響心情，唔單止同大家分享拍攝趣事，仲講笑話自己係喺700萬人當中揀選Ivy So做女主角添！恆仔更大讚佢表現相當好，笑言對方應該上一世已經拍過劇。恆仔咁幽默，拍攝現場當然笑料不斷啦，而受害人就係Ivy So啦，登上焗蟹榜第一名不特止，呢啲片段仲俾恆仔同駱子康導演剪晒落片尾添！
而珈其同Sica今次罕有喺劇集上合作，雖然對手戲唔多，但珈其都讚Sica好叻女，表現得好好。而問到如果再有機會合作，想演咩角色？Sica即刻勁興奮咁話想同珈其扮魔法少女，不過珈馬上就以「唔着女裝」為理由拒絕咗！另外講到好兄弟Jeffrey考車牌筆試肥佬，珈其爆對方前一晚仲謎之自信，覺得自己一定合格，所以事後同Edan 肥腸都瘋狂恥笑啊！
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