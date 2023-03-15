MC 張天賦玩7造型罕有露手臂 「升呢」後想作曲填詞做唱作人

Viu1HK報導：MC 張天賦推出第二張個人專輯《This is MC》實體碟，為此拍了多達 7 個造型的封面照，當中他罕有露手臂，他逐一介紹：「有打機嘅我、彈結他嘅我、著背心嘅我、著西裝嘅我⋯⋯我覺得咁多個加埋一齊先至係一個完整。」