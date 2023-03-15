MC 張天賦玩7造型罕有露手臂 「升呢」後想作曲填詞做唱作人
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Viu1HK報導：MC 張天賦推出第二張個人專輯《This is MC》實體碟，為此拍了多達 7 個造型的封面照，當中他罕有露手臂，他逐一介紹：「有打機嘅我、彈結他嘅我、著背心嘅我、著西裝嘅我⋯⋯我覺得咁多個加埋一齊先至係一個完整。」
問到拍攝當天是否輕鬆完成，MC笑言要講反話，「假話嚟講今日拍攝係相當之輕鬆，而造型師亦都非常體貼啦，完全有考慮過我每個要求同有考慮到我有咩不適嘅地方，成個拍攝過程都好順暢⋯」之後又認真答：「但係我覺得敢於嘗試同創新係必定會有一啲辛苦嘅過程、必定會有啲汗水、有啲自己同自己嘅紛爭，中間呢個過程都係好好認識自己嘅一個方法。」他謂今次專輯想呈現的是：「就係可以有無限可能性嘅『MC』，唔希望咁快將自己定型，因為呢刻連我自己都未知道『MC』究竟係一個點樣嘅人，與其俾個『句號』佢，不如俾個『問號』佢！」
對比上一張EP，MC覺得今次是人生第一張個人大碟，感覺像打機的「升呢」，「原本係『小試牛刀』跟住升呢變咗『初練武功』咁！」踏入出道第三年，已經開了三場紅館騷、推出兩張專輯，獲得叱咤男歌手銅獎，對MC來說是否已完成夢想清單？他謂：「未係嘅⋯⋯希望將來可以有一首完全由自己寫嘅曲或者詞，或者係嘗試寫歌比其他人！」看來他想向唱作人方面進發！
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