讚吳肇軒拍劇節奏快楊偲泳忙到冇得瞓 盼補眠二十小時
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Viu1HK報導：Renci楊偲泳、吳肇軒、程人富同Kiki張凱娸呢日齊齊為Viu Original本地原創劇 《轉角浣紗街》開工，場戲講述做兵嘅程人富俾娘娘Kiki「欽點」喺限時十分鐘內將佢要嘅嘢買晒返嚟，為咗氹女神開心，程人富爭分奪秒，付出勁多汗水準時完成任務！
講到拍劇都要睇住時間做人，以免「阻人收工猶如殺人父母」，Renci就話拍檔吳肇軒拍攝節奏快，經常under，提早收工，值得一讚。
另外，工作忙爆嘅Renci亦否認自己係「時間管理大師」，笑自己零時間觀念，最近更忙到食無定時、瞓無定時添！佢仲話完咗手頭上嘅工作，想即刻完成一個願望，想知係咩？即刻睇片啦！
另外，工作忙爆嘅Renci亦否認自己係「時間管理大師」，笑自己零時間觀念，最近更忙到食無定時、瞓無定時添！佢仲話完咗手頭上嘅工作，想即刻完成一個願望，想知係咩？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK