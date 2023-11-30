讚吳肇軒拍劇節奏快楊偲泳忙到冇得瞓 盼補眠二十小時

Viu1HK報導：Renci楊偲泳、吳肇軒、程人富同Kiki張凱娸呢日齊齊為Viu Original本地原創劇 《轉角浣紗街》開工，場戲講述做兵嘅程人富俾娘娘Kiki「欽點」喺限時十分鐘內將佢要嘅嘢買晒返嚟，為咗氹女神開心，程人富爭分奪秒，付出勁多汗水準時完成任務！