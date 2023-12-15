余德丞 鄒文正演hehe求婚戲 分唔清邊個「0」 邊個「1」？ 楊偲泳…
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Viu1HK報導：余德丞 鄒文正演hehe求婚戲 分唔清邊個「0」 邊個「1」？ 楊偲泳被求婚Moment拒絕圍觀
Dickson余德丞、Terry鄒文正早前為Viu Original本地原創劇《The Singleton呈獻轉角浣紗街》客串演一對hehe，更上演超浪漫、超溫馨求婚橋段，單膝跪低、錫手背、抱起轉圈全套做齊⋯咁滯，惟獨欠錫錫，佢哋笑話要留番畀觀遐想，包括埋邊個係「0」、邊個係「1」，超大尺度！
「麻甩系男孩」Dickson自爆事前主動搵三位「粉紅巴打」Zelos、阿Bu、Howard做軍師惡補對白，又指同Terry要喺一日之內由認識到「結合」，最後各自獻出求婚、被求婚初體驗！佢笑嘲自己攞戒指出嚟嗰吓勁騰雞，而嗰種真實感足以令佢起晒雞皮，事後搞笑向Terry求封「老毛」代表「完事」！
Terry爆笑話拍前一晚收到劇本先了解到係男男配，好彩之前演舞台劇有「經驗」，所以都唔太尷尬，至於對閃婚，佢哋就持唔同睇法啦！演配對cafe老闆娘嘅Renci楊偲泳，就負責幫Dickson手佈置場地。講到幻想中嘅被求婚場景，Renci冧爆話想喺特別地點進行，不過都要有一個條件，想知就去訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK