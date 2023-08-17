Taco預告密密創作加「覆機」回饋fans Kakit自爆成日做️「床上運動…
廣告
Viu1HK報導：Taco預告密密創作加「覆機」回饋fans Kakit自爆成日做️「床上運動」為練summer live整親即場公開驗傷
《造星V》學員Taco、Kakit今晚現身運動品牌旗艦店開幕禮，講到同場有NBA球星Donovan Mitchell（當奴雲米曹），Taco難掩興奮話想集郵，但同時又話內心有少少驚，聽聞好似係關高度事！
《造星V》啱啱舉行完summer live，Taco話成個過程都好感觸，見證自己成長同踏出第一步，預告之後繼續同音樂伙伴密密創作！除咗以作品回饋fans之外，Taco話都學緊點同fans相處，首要就係「覆機」，相信fans都願意被Taco炸爆個TG group！
至於Kakit就語出驚人，自爆最近成日做「床上運動」！咪住，原來佢指係喺床上做吓sit up操吓副body啫！至於有冇成效啦喎⋯佢就叫大家遲啲收睇summer live啦！但Kakit為咗演出不惜為藝術犧牲，練習嗰陣受傷，即場畀大家驗傷！最後佢預告嚟緊會同一位勝任男、女角色嘅朋友crossover拍片，Kakit講到咁玄，唔知大家get唔get到啦！依家就睇住片先啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK