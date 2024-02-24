劉以達感謝老友負傷做嘉賓 何超儀右腳骨裂還原受傷經過冧爆指獲老公陳…
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Viu1HK報導：劉以達感謝老友負傷做嘉賓 何超儀右腳骨裂還原受傷經過冧爆指獲老公陳子聰悉心照顧
「達哥」劉以達完成首場「尋根」麥花臣騷後，孖老友Josie何超儀受訪，謙虛自評第一場演出未夠滿意，尾場可以再做好啲！講到Josie帶腳傷任嘉賓，達哥話好感謝對方，而Josie亦有還原幾日前嘅受傷過程，點估到以為只係普通拗柴，最後會變成骨裂！Josie指醫生話每日盡可能都郁一郁隻腳，就會快啲好返，快則4至6個星期、慢則8個星期，所以Josie搞笑話「老虎蟹」都繼續開工，繼續籌備3月頭嘅西九音樂騷，甚至出口術預告反邀達哥做嘉賓添！
問到老公陳子聰擔唔擔心佢受傷？Josie抵死笑指因為成日都整親腳，單係計左腳都做過3次手術，所以笑話老公見慣不怪，依家調番轉頭嚟照顧返佢！另外，提起Josie主動邀歌一事，達哥又點回應呢？會唔會整首合唱歌？即刻睇片聽佢點講啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK