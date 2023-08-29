Marf慘被黃偉聰叉頸受傷 Rapper蔡承恩陳傑奇踩過界拍劇 焯楠難忘摑…
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Viu1HK報導：Marf慘被黃偉聰叉頸受傷 Rapper蔡承恩陳傑奇踩過界拍劇 焯楠難忘摑女友東東助入戲
Marf@COLLAR首部擔正電視劇《那年盛夏我們綻放如花》噚晚首播，有冇準時收睇先？早前Marf就同劇中成日欺凌同學嘅「四人組」Billy Choi、阿奇@光頭幫、焯嵐、Noise嚟個happy re-u，分享拍劇初體驗之外，仲率先劇透部分精彩內容！就好似講梗Marf被Noise用力叉頸，事後Noise卻竟然同Marf講足一年「對唔住」？
平時聽得Billy、阿奇嘅音樂作品多，首次踩過界拍劇真係勁有睇頭！佢哋自詡開始拍劇嗰陣係勁有自信，更自爆曾開玩笑彈其他人「戲屎」，點知⋯到真正拍落先知唔係咁易！焯嵐呢次咁啱同東東飾演情侶，二人戲外、戲內都係拖友，會唔會喺套劇入面瘋狂放閃光彈先？放心，答案係唔會嘅！事關佢哋演嘅嗰個角色係對立關係，一嚟就好易嘈交，焯嵐仲爆女友有特別入戲嘅方式，係會受皮肉之苦添！心急想知就去片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK