鄭中基每月一次入紙紅館揚言開騷除衫獲「仔仔」Edan邀做個唱嘉賓？望…
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Viu1HK報導：鄭中基每月一次入紙紅館揚言開騷除衫獲「仔仔」Edan邀做個唱嘉賓？望與《死啦啲青春痘》️主唱徐小明合作」
聽到「Wee…！」就知係「大佬」Ronald鄭中基！喺澳門完成首站巡演就勁hyper，仲帶埋老婆余思敏入後台晒恩愛添！話咁快就唱完兩場騷，Ronald直認唔夠喉，預告有機會尾站再嚟澳門。至於香港站啦喎⋯ 佢自爆每個月都有入紙紅館，由上年9月中秋到依家，屢入屢試絕不鬆懈！更揚言到時開紅館騷會除衫騷quali！
Ronald兩晚都敵不過fans嘅熱情破戒encore，尾場玩驚喜唱《死啦啲青春痘》，佢笑話希望有機會同主唱嘅徐小明嚟個世紀crossover！「第二個仔」Edan頭場有嚟支持，Ronald笑爆嘴話反被Edan提出寶貴意見改善尾場setting，問到有冇被對方邀請做個人騷嘉賓？Ronald即刻封口，唔通真係講中咗？而一對仔女有咩comment？第一次做監製有咩感想？真係零歌酬演出？投資咗幾多位數字，有冇使突咗？Ronald仲透露tour會去邊個地方，呢個訪問勁爆多料，咁就梗係足本送上！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]