現場實況鄭伊健與歌迷除罩相見眼濕濕 黃淑蔓️雲浩影清唱獲讚勇敢
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Viu1HK報導：鄭伊健「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023」世界巡迴演唱會澳門站正式開鑼喇！伊健嫂蒙嘉慧、Nowhere Boys主音Van同太太都有嚟捧場，又唱又跳非常投入！而今次澳門站，觀眾終於可以唔使戴口罩，見到嚟自世界各地嘅歌迷高舉寫咗自己地方名嘅燈牌，閃爆全場，搞到伊健喺台上一度眼濕濕！
澳門站嘅舞台設計同歌曲流程都接近香港紅館演唱會，伊健演唱多首經典金曲，之後伊健仲帶埋小師妹黃淑蔓（Feanna）、雲浩影（Cloud）同Rapper 朱雋言登場合唱。伊健請三位新人向觀眾自我介紹時， 朱雋言Rap咗一段，而兩個小師妹即興清唱一段自己嘅歌曲！完騷後Feanna同Cloud都話台上時又驚又緊張，伊健都讚佢哋夠膽上台清唱，真係好勇！另外仲爆料兩位師妹今次嚟澳門係另有目的，係為咗Shopping！Feanna仲自爆買咗好多杏仁餅同豬肉乾，然後Cloud自爆入賭場被查身份證，超開心。兩位小師妹仲話想跟住伊健去其他地方巡唱，伊健講笑話：「希望繼續開騷都可以帶埋佢哋一齊去。（會去邊度？）南非、瓦努阿圖⋯⋯」真係俾佢哋笑死啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]