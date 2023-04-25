現場實況鄭伊健與歌迷除罩相見眼濕濕 黃淑蔓️雲浩影清唱獲讚勇敢

Viu1HK報導：鄭伊健「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023」世界巡迴演唱會澳門站正式開鑼喇！伊健嫂蒙嘉慧、Nowhere Boys主音Van同太太都有嚟捧場，又唱又跳非常投入！而今次澳門站，觀眾終於可以唔使戴口罩，見到嚟自世界各地嘅歌迷高舉寫咗自己地方名嘅燈牌，閃爆全場，搞到伊健喺台上一度眼濕濕！