Ian透露4月底煞科《冰上火花》 Sammi籲俾時間鹽叔處理桃色事件
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Viu1HK報導：Sammi鄭秀文、Ian陳卓賢、湯令山、Kayan9896、張蔓姿、楊天宇等噚晚出席時裝活動。Sammi型到裂露腿現身，問佢搵咗戰衣出席4月16號金像獎未？打算露身材定美腿？佢笑言：「露額！」咁風騷，是咪有信心捧走影后奬座先？Sammi話：「你信唔信都好，我真係平常心，當你好似我咁經歷過10次，身經百戰，真係唔緊張。」而早前Sammi同YouTube頻道「好青年荼毒室」合作出新歌《愛是…2.0》，其創辦人鹽叔近日被爆瞞婚食粉絲，Sammi呼籲大家俾啲時間佢消化同處理，並謂對方好用心工作。
而Ian就透露嚟4月底就會煞科《冰上火花》，而家已經完成冰面上嘅拍攝，可以著返波鞋唔使再著冰鞋嘞！嚟緊就會忙拍攝MIRROR新戲《12怪盜》同5月嘅拉闊騷，至於被問到新團歌MV成員出現嘅秒數分配唔平均，Ian就先多謝大家關注，其實佢哋12子都冇太在意，反而係以一team人去做好件事啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]