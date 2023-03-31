Ian透露4月底煞科《冰上火花》 Sammi籲俾時間鹽叔處理桃色事件

Viu1HK報導：Sammi鄭秀文、Ian陳卓賢、湯令山、Kayan9896、張蔓姿、楊天宇等噚晚出席時裝活動。Sammi型到裂露腿現身，問佢搵咗戰衣出席4月16號金像獎未？打算露身材定美腿？佢笑言：「露額！」咁風騷，是咪有信心捧走影后奬座先？Sammi話：「你信唔信都好，我真係平常心，當你好似我咁經歷過10次，身經百戰，真係唔緊張。」而早前Sammi同YouTube頻道「好青年荼毒室」合作出新歌《愛是…2.0》，其創辦人鹽叔近日被爆瞞婚食粉絲，Sammi呼籲大家俾啲時間佢消化同處理，並謂對方好用心工作。