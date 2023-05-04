鄭秀文演唱會海報造型難駕馭 fit爆狀態全靠夠勤力

Viu1HK報導：天后Sammi鄭秀文七月將會喺香港紅磡體育館，舉行一共8場「AXA 安盛呈獻You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」。演唱會海報日前已曝光，大晒弗爆身材同逼人氣勢，連Sammi自己都話好滿意，仲透露事前好勤力地做咗唔少準備功夫：「我喺拍攝前做好皮膚護理、瞓好啲、做Mask等基本準備，影海報呢條裙確實有少少難著，因為剪裁特別又好多元素，有舞台感、高貴感，仲有啲Punk，所以我都要做好身形管理。結果無問題，已經過咗一關啦，我好滿意！」Sammi仲自爆以前為咗keep fit，飲食好節制，而家嘅心態就比較隨意，有時一日仲會食三四餐，最緊要係做多啲運動，咁樣食多啲都唔怕啦！