爾冬陞️笑指要叫曾志偉派人採訪金像獎 鍾雪被Ian擁抱好開心

Viu1HK報導：金像獎董事局主席爾冬陞、董事錢嘉樂及余安安、鍾雪瑩、Larine鄧月平、MakerVille行政總裁魯庭暉、ViuTV總經理鍾廣德等，今日出席嚟緊16號舉行嘅金像獎頒獎禮入台拜神儀式。Larine、鍾雪同Dee姐陳海寧當晚將會做社交平台直播節目主持，今日Dee姐有事缺席，兩女影相時好有愛咁話要留返個「寧」位俾Dee姐，真係唔知好嬲定好笑！Larine又話前晚發夢喺紅地氈見到想見嘅人，問到驚唔驚到時講錯嘢？Larine冇有怕咁話「人係會講錯嘢，唔會100%完美。」而鍾雪近日為Ian陳卓賢新歌MV做女主角扮樹，仲有幸俾男神攬攬 ，佢好大體話「我代佢啲Fans感受佢哋嘅感受。 」