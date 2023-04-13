爾冬陞️笑指要叫曾志偉派人採訪金像獎 鍾雪被Ian擁抱好開心
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Viu1HK報導：金像獎董事局主席爾冬陞、董事錢嘉樂及余安安、鍾雪瑩、Larine鄧月平、MakerVille行政總裁魯庭暉、ViuTV總經理鍾廣德等，今日出席嚟緊16號舉行嘅金像獎頒獎禮入台拜神儀式。Larine、鍾雪同Dee姐陳海寧當晚將會做社交平台直播節目主持，今日Dee姐有事缺席，兩女影相時好有愛咁話要留返個「寧」位俾Dee姐，真係唔知好嬲定好笑！Larine又話前晚發夢喺紅地氈見到想見嘅人，問到驚唔驚到時講錯嘢？Larine冇有怕咁話「人係會講錯嘢，唔會100%完美。」而鍾雪近日為Ian陳卓賢新歌MV做女主角扮樹，仲有幸俾男神攬攬 ，佢好大體話「我代佢啲Fans感受佢哋嘅感受。 」
而金像獎董事局主席爾冬陞對於早前軒然大波嘅《給19歲的我》退選角逐「最佳電影」被金像獎否決，爾冬陞話係機制問題，冇權退出！至於16號晚要自己打自己嘅錢嘉樂，分別喺兩個電視台都有節目同時出街，佢就話冇尷尬，不過爾導就發現採訪時見唔到TVB嘅咪牌，講笑話要打俾志偉叫佢要派人嚟採訪啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]