現場實況直擊第41屆香港電影金像獎頒獎禮紅地氈盛況(2)

Viu1HK報導：《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》紅地氈盛況星光熠熠，有型靚仔的劉德華偕Ann許鞍華導演孖住亮相，仲有姜濤、毛舜筠、Jer柳應廷、王丹妮、薛家燕、吳鎮宇、導演韋家輝、Sammi鄭秀文、劉青雲、出爐奧斯卡影后楊紫瓊、梁詠琪、莫文蔚、古巨基、Jeffery魏浚笙等。