現場實況直擊第41屆香港電影金像獎頒獎禮紅地氈盛況(2)
廣告
Viu1HK報導：《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》紅地氈盛況星光熠熠，有型靚仔的劉德華偕Ann許鞍華導演孖住亮相，仲有姜濤、毛舜筠、Jer柳應廷、王丹妮、薛家燕、吳鎮宇、導演韋家輝、Sammi鄭秀文、劉青雲、出爐奧斯卡影后楊紫瓊、梁詠琪、莫文蔚、古巨基、Jeffery魏浚笙等。
是夜擔當頒獎嘉賓嘅華仔，被問到想唔想老友Sammi奪影后，佢高舉手指公，然後話唔敢講，但搞笑話「有啲嘢費事佢小氣。」而陳可辛就由性感裝扮嘅囡囡陳是知陪同亮相，囡囡長大成人後第一次行紅地氈，難兔表現有少少緊張，問到想唔想入行？陳是知坦言都想。再問媽媽君如同MIRROR、ERROR勁friend，問佢想同邊個合作？想知就睇片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]