鍾嘉欣生完細女半年火速修身被指扮nice兼黑面沉默是最好嘅回應自爆隨…
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Viu1HK報導：鍾嘉欣生完細女半年火速修身被指扮nice兼黑面沉默是最好嘅回應自爆隨時戲癮發作演小劇場
兩囡一囝索媽Linda近日專登帶埋小朋友返港拍廣告，呢次亦係佢上年10月生完細囡Anika後首次現身，以光速回復苗條body，係咪想趕絕所有新手媽媽？今次同行雖然仲有父母，但Linda話要佢一湊三搭飛機都no problem，曾經都試過單拖帶齊小朋友去街、甚至行山，媽媽真偉大！
此行Linda將會留港3個星期，佢話搵咗中文老師，希望小朋友可以學廣東話，又趁機「投訴」老公唔肯學，笑爆嘴！問到Linda係咪真係封肚？佢笑話如果後生5年生夠5個都得，依家生活美滿！話雖如此，Linda自爆成日戲癮發作，無時無刻都會有「嘉欣小劇場」，特別喺揸車嗰陣會上演生離死別爆喊戲碼，隨便練戲咁話！至於早前有網民出post指責佢扮nice、黑面，想知Linda點回應？生完3胎body有幾弗？去片！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]