鍾培生派律師欲保釋劉馬車 賽事將延期️ 龍心稱可任揀對手 酬勞千元…
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Viu1HK報導：鍾培生派律師欲保釋劉馬車 賽事將延期️ 龍心稱可任揀對手 酬勞千元變百萬? 霍哥爆周永恆叫佢唔好打咁大力
《培生擂台無敵盃》今晚喺灣仔修頓場館舉行，噚日喺過磅記者會後涉嫌非禮被捕嘅劉馬車到目前仲喺警署，拳賽搞手鍾培生話已搵律師喺警署保釋佢，Deadline係今晚8點半。
鍾生話目標係保釋到劉馬車出嚟同龍心對打，然後再俾佢返警署接受調查。如果今晚劉馬車出唔返嚟，鍾生話觀眾可keep飛尾，比賽會延期。
龍心就自稱已同鍾生傾好咗，如果劉馬車嚟唔到，俾佢喺24個對手中揀一個上擂台喎！佢又話酬勞由4位數傾到7位數添！
而霍哥就話第一Round盡力試吓周永恆咩料，希望盡快K.O佢，仲話今日飲飽食飽好有力！又爆噚日記者會後周永恆衝入講經，仲叫霍哥唔好打咁大力添！
另外前「亞視一姐」阿儀嘅前經理人林寶玉，今晚亦現身睇兩個前度Chris同Johnny大戰，唔知佢撐邊個呢？想知更多？睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK