台北直擊 鍾培生過磅玩偷襲 未打先開戰 Toyz揚言要見血「至少打斷鼻…
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Viu1HK報導：台北直擊 鍾培生過磅玩偷襲 未打先開戰 Toyz揚言要見血「至少打斷鼻骨」
Derek鍾培生早前接受Jpex以1000萬港幣邀約，喺台北小巨蛋舉行嘅《拳上》比賽中，同「世仇」Toyz劉偉健一決勝負。今日一眾參賽者進行過磅儀式，兩位「拳手」除咗喺台上互寸外，一落台就兩度打大交，要工作人員擋開，合照時又隔開幾丈遠，資深判評只好企兩人中間搞氣氛！
Derek怒斥Toyz侮辱其家人，所以一定要打贏佢，仲自爆禁慾十星期備戰。Toyz受訪時就爆Derek係雙面人，對外人同對員工差天共地，揚言要打爆Derek鼻骨，唔流血都唔收手咁話！
此外，另一場台灣KOL界拳賽同樣觸目，但孫生同小哥哥艾理嘅合照氣氛相對和平，孫生仲爆黃明志教佢笑談廣東話，又爆趣回應老友酷炫被控偷拍性愛片一事。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]