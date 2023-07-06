鍾培生TKO Toyz世紀擁抱193 保錡唔敢打對方肥仔Dee哥成箭靶」
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Viu1HK報導：鍾培生同積怨十年嘅Toyz劉偉健嘅世紀之戰，噚晚喺台北小巨蛋上演，最終鍾培生以TKO技術性擊倒（Technical Knock Out）獲得勝利，而兩人喺擂台上都放下私怨，互相擁抱，尊重運動精神！
賽前揚言要打斷鍾培生鼻骨嘅Toyz，最終被對手打到流鼻血，佢仍大方話：「請大家給培生一點掌聲，能打他幾拳我很開心！」佢仲喺直播度宣布今日請Fans飲自家品牌嘅「中焙生乳紅茶」，認真豪氣！
至於鍾培生勝出後即寸爆酸民話：「一開始說我會輸的人到底在哪？」又同Toyz講：「希望你接下來坐完牢可以改過！沒有底線的人是不行的！」
ERROR成員193同保錡專程嚟睇拳賽，3爺笑言唔敢同MIRROR對打，只想同肥仔打返場，事關ERROR冇Fans咁話！而保錡就嚟撐偶像孫生，雖然偶像贏出比賽，但佢就集郵失敗喇，飲恨呀！
此外，微辣嘅Black Joe雖然畀王郁之打中「小Joe Joe」，痛到跪地，眼角亦爆缸，好彩都贏到！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]