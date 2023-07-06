鍾培生TKO Toyz世紀擁抱193 保錡唔敢打對方肥仔Dee哥成箭靶」

Viu1HK報導：鍾培生同積怨十年嘅Toyz劉偉健嘅世紀之戰，噚晚喺台北小巨蛋上演，最終鍾培生以TKO技術性擊倒（Technical Knock Out）獲得勝利，而兩人喺擂台上都放下私怨，互相擁抱，尊重運動精神！