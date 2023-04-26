全賴有你程偉豪導演出「股惑」做內褲替身爆許光漢零⭐偶包欣然全裸跳…
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Viu1HK報導：全賴有你程偉豪導演出「股惑」做內褲替身爆許光漢零⭐偶包欣然全裸跳鋼管讚同志女神蔡依林️瞓身打造主題曲
《關於我和鬼變成家人的那件事》由拍開驚悚片嘅程偉豪導演執導，電影加入冥婚場面，不過戲中嘅人鬼戀並唔恐怖，反而鬧出一連串爆笑事件。講到第一次見三位主角，許光漢、林柏宏同王淨，程導話同佢原本嘅印象差好遠。
青靚白淨嘅許光漢仲好打得，連場型爆動作戲，許太太們實睇到心心眼。不過最令大家心跳加速，應該係啲裸露鏡頭，其中一場許光漢被林柏宏上身嘅戲，要喺大庭廣眾下全裸跳鋼管，究竟程導係點說服佢除衫㗎呢？有別於之前拍嘅電影，今次題材比較輕鬆，同班演員又玩得勁開心，程導仲open到做埋內褲替身添！《關於我和鬼》仲有一位天后Jolin蔡依林助陣，片中除咗加插好多Jolin嘅經典歌，而主題曲亦由佢親自打造㗎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]