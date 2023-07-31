阿冰️擺性感Pose要符合人體工學？ ️成功與臭屁蟲同眠三日 想出書…
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Viu1HK報導：阿冰️擺性感Pose要符合人體工學？ ️成功與臭屁蟲同眠三日 想出書分享欺凌FINALLY心得
小薯茄女神阿冰最近推出推出處女寫真集《Blue Blue Blue》，唔單止飛去北海道影靚相，阿冰仲激罕著小露性感，雖然其中一個造型比較少布，但阿冰話仲未到極限，希望之後有機會再挑戰多啲喎！wow，fans們係咪好期待呢？講到拍寫真要無限chok pose，阿冰都話係一個小突破，未試過喺鏡頭前擺出咁girly嘅pose，仲講笑話係符合人體工學嘅，講到咁猛，梗係要即場揭書show俾大家睇下啦！fans們，睇片時記得準備好cap圖啦！
阿冰亦分享咗今次北海道之旅拍攝嘅難忘事，又話想同童童、麗英呢2位「反NALLY」主幹成員齊齊出書分享欺凌FINALLY嘅經驗，真係笑cry啊！另外阿冰仲幫小薯茄成員諗好各人嘅出書題材，係咪好想知呢？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]