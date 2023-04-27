阿正樂做「Jeffrey二奶」作情詩️行知性路線 張敬軒贈「遮遮」…
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Viu1HK報導：阿正樂做「Jeffrey二奶」作情詩️行知性路線 張敬軒贈「遮遮」退休金足夠起樓
張敬軒、阿正、李司棋、衛詩雅等今日出席首屆十大Reel頒獎典禮，齊齊獲頒「香港十大Reel Creators」。阿正喺講致謝辭嗰陣，搞笑話之後拍Reel會轉行知性美路線，展現溫柔、體貼嘅一面，全場聽到即刻爆笑出嚟！
事後阿正半認真mode話遲下會多啲拍讀書、唸詩嘅片，處女作畀Jeffrey嘅情詩會係「遺忘了初心的他們」，換粒字又可以幫愛人宣傳新歌，真係sweet到痺！原來Jeffrey喺阿正心目中嘅男神地位，比韓星朴寶劍仲要高，問到阿正幾時出歌同Jeffrey名正言順做「一對新人」？佢話要留待農曆新年、重陽節，真係邊夠你玩呀！
另一pair軒公同司棋姐都好冧㗎，現場互講「I love you」，羨慕死班羅賓！軒公今次攞獎，其實有一半都歸功「遮遮」嘅早餐，問到點同對方慶祝？軒公笑話「遮遮」份退休金足夠佢喺菲律賓起樓，至於「遮遮」嘅重任就遲吓交畀佢嘅姪女接手啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]