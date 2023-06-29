阿正獨資7位數開咖啡店承諾5膠一世免費任飲讚Jeffrey靚仔過朴寶劍宋…
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Viu1HK報導：阿正獨資7位數開咖啡店承諾5膠一世免費任飲讚Jeffrey靚仔過朴寶劍宋仲基️
阿正今日以《天若有情》Look出席惜食活動，仲連環爆料媽咪鍾意儲過期食物；男神Jeffrey就係「大嘥鬼」，試過4個人食泰菜嗌足1600蚊，猛喎！
講到阿正最近榮升咖啡店老闆娘，佢就沾沾自認有女強人Feel，仲坦承係獨資開舖，又話會有優惠畀《膠戰》同商台老友，係咪好想知呢位小富婆幾有錢呢？
不過，講太多事業似乎唔襯阿正，都係講返仔仔啦！講返男神Jeffrey早排喺時裝周同宋仲基合照，阿正就力撐Jeffrey世一，連朴寶劍都唔夠撼呀！咦？咁Jeffrey哥哥又點呢？阿正就爆Jeffrey呷醋，力證Jeffrey好在意自己，仲再度公開「阿正小劇場」，幻想自己同Jeffrey拍「霸道總裁愛上我」嘅情節，想笑餐飽記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]