Ian 喜獲尹光賀壽 想買樓孝敬媽咪 爆「墨演賢」體重貼近AK金句「圓…
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Viu1HK報導：Ian 喜獲尹光賀壽 想買樓孝敬媽咪 爆「墨演賢」體重貼近AK金句「圓過風扇」
「陳三張」Ian陳卓賢今日同Kayan9896出席時裝活動，Ian仲特登行出店外同Hellosss大合照，相信大家今晚發夢都笑醒呀！
Ian生日正日喺病榻中渡過，仲因此錯過咗同NBA球星列拿特見面嘅機會，佢話幾位兄弟冇幫佢謀福利攞簽名。佢之後會同家人補祝生日，加上媽咪同樣喺6月生日，又撞正父親節，點都要化身「送禮賢」，仲話要努力奮鬥買樓送畀媽咪，果然係廿四孝孻仔呀！
Ian話社交網站嘅「墨演相」由媽咪提供，仲自爆當年嘅體重，又爆阿媽最驚佢一樣嘢，係咪好想知呢？
講返一班兄弟同佢賀壽，AK仲笑佢塊面圓過把風扇，Ian又再度「公開放閃」喇，甜到小編都糖尿呀！Ian仲講返得到「真．尹光」祝賀好涼沾添喎！雖然陳仔今日冇「公開爭取」，但係訪問嘅訊息量超大，各位Hellosss記住睇埋喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]