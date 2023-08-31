全賴有你陳健朗拍劇似玩命勁瘦十幾磅9點半血腥爆頭 輕手咗? 爆Marf係…
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Viu1HK報導：全賴有你陳健朗拍劇似玩命勁瘦十幾磅9點半血腥爆頭 輕手咗? 爆Marf係問題寶寶佩服George零死角
陳健朗最近撈過界，唔拍電影，改拍新劇《那年盛夏 我們綻放如花》，雖然今次學生陣容好多都係新演員，但阿朗都好滿意大家嘅表現，大讚George演技有進步，見到佢愛上演戲，阿朗都好開心！阿朗仲好佩服Geroge咩角度都咁上鏡，值得俾個Like！佢亦大爆Marf喺片場係問題寶寶，驚擔心表現唔夠好，想得到導演嘅「答案」先去演繹角色，但慢慢Marf個人都沉穩咗，識得自己消化角色同劇本，非常叻女！
講到今次套劇嘅題材喺香港比較罕見，阿朗就表示希望俾觀眾多啲選擇，繼而令到有越嚟越多唔同類型嘅作品出現，百花齊放！不過問佢會唔會再拍電視劇，佢就話要抖下先，至於點解？睇片就知！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK