現場實況送別LMF大飛陳匡榮紙紥樂器滿靈堂遺孀哭成淚人️陳奕迅…
著名音樂人、樂隊LMF成員大飛陳匡榮（Davy）8月6日因病離世，終年52歲。家人今日（25日）為佢於紅磡世界殯儀館設靈，翌日大殮儀式過後，靈柩移往哥連臣角火葬場火化。喪禮以佛教儀式進行，靈堂佈置簡約，橫扁寫上「往生淨土」，大飛遺孀唐美琪的花籃放置靈堂中央，兩旁則是大飛媽媽和哥哥的花藍。據悉大飛的遺照是由LMF隊友梁偉庭揀選，是一張大飛在LMF演唱會上夾band彈結他的相片；靈堂內還播放大飛生前的演出的段。據悉一班朋友特別找來當年曾為黃家駒製作紙紮祭品的歐陽秉志師傅，為大飛製作他生前最愛的鼓、結他、電子琴等樂器，十分有心思。
大飛遺孀唐美琪與LMF一班昔日戰友MC仁、KB李健宏、梁偉庭（阿庭）、Jimmy、阿肥等下午已在靈堂內打點，眾人瞻仰遺容後難掩悲傷，KB更流下男兒淚；而一直戴住口罩的大飛太太哭到雙眼通紅，要友人在旁安慰。其後，陳奕迅與太太徐濠縈、李璨琛、杜如風、連炎輝、谷德昭、劉翁、蘇永康等到靈堂致哀，送別好友。陳奕迅夫婦逗留約一小時離開，不接受訪問。Candy盧巧音和老公蘇浩才約晚上7時現身，對大飛離世，Candy直言感到好突然，雖然從未合作，但大家是同期出道。至於音樂監製Edward Chan離開時表示未有瞻仰遺容，亦不清楚大飛死因，並說「作為朋友今日嚟懷緬佢。」
大飛生前人緣極佳，靈堂內外擺滿逾百個花海般的白色花籃，當中包括暱稱「阿徐、阿陳」的陳奕迅及徐濠縈夫婦、謝霆鋒、張學友、鄭伊健、馮德倫、容祖兒、杜如風、陳冠希、還有Big Four梁漢文、張衛健、許志安、蘇永康等等。
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