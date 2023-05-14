現場實況陳奕迅大馬開騷大解放 原味T-Shirt贈台下歌迷

Viu1HK報導：Eason陳奕迅相隔六年再到馬來西亞開騷，展開一連三場Fear and Dreams 世界巡迴演唱會。大馬歌迷嘅熱情一時無兩，熱到Eason都忍唔住喺台上大解放，當眾表演除衫，瘋狂叫聲炸裂成個場館。全場歌迷更高舉應援橫幅「特別鳴謝你製造更歡樂的我」，令Eason 非常開心，當中有歌迷大叫：「我老公鍾意咗你好耐！」 Eason仲鬼馬反問：「老公你係咪鍾意你老婆前已經鍾意我？哈哈哈，我勁過你(老婆)，雖然你嫁咗比佢，但係佢鍾意我先！」引爆全場笑彈。