Viu1HK報導：恭喜陳家樂、連詩雅今日喺Rosewood酒店完婚。一對新人喺朝早10點半進行簽紙儀式，一見面即爆喊，要即刻補妝先可以繼續簽紙。約12點陳氏伉儷換上婚紗禮服接受訪問，Shiga話：「本來我唔係咁激動，但見到佢我又忍唔住。」原來愛的宣言先係感動位，家樂話，「我話佢講嘅中文我又聽唔明，我講嘅英文佢又聽唔明，不過無論佢講咩我都會聽晒佢話。」