陳家樂要生夠10個 聽晒老婆話️ 連詩雅簽紙爆喊 已慣被叫陳太️
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Viu1HK報導：恭喜陳家樂、連詩雅今日喺Rosewood酒店完婚。一對新人喺朝早10點半進行簽紙儀式，一見面即爆喊，要即刻補妝先可以繼續簽紙。約12點陳氏伉儷換上婚紗禮服接受訪問，Shiga話：「本來我唔係咁激動，但見到佢我又忍唔住。」原來愛的宣言先係感動位，家樂話，「我話佢講嘅中文我又聽唔明，我講嘅英文佢又聽唔明，不過無論佢講咩我都會聽晒佢話。」
咁會唔會生小朋友先？家樂話生得幾多得幾多，如果生5個就可以夾band，生10個就組隊踢波。家樂仲話Shiga平日帶俾佢好多歡樂，已經習慣被叫陳太啦。
唔少嘉賓著靚靚到賀，包括張敬軒、古巨基伉儷、周家怡 、楊偲泳、張繼聰、Gin Lee、關智斌、泳兒、湯怡、沈震軒、陳欣妍、方中信、鄭融等。想知係咩睇足本訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]