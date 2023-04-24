現場實況陳家樂開門利是俾足131400? 兄弟團扮美少女戰士跳BLACK…
廣告
Viu1HK報導：恭喜陳家樂、連詩雅今日大婚。一對新人朝早8點幾身穿中式裙褂現身Rosewood酒店行大運，接新娘時一眾兄弟要被逼扮美少女戰士，再一齊跳BLACKPINK Jisoo – flower，擔任兄弟團嘅衛詩雅、岑珈其、朱栢康笑指「陳家樂沒有budget請兄弟團，之前影相都冇我哋，今早連早餐都未食，佢話sorry冇準備，不過我哋明嘅撐兄弟，兄弟利是亦沒有收過。」
佢哋再爆家樂開門利是報大數，「佢話俾咗13萬1千4百，但見到得咁薄，全部廿蚊紙。」珈其話自己有感動落淚，因為見到家樂終於大個仔，以前佢好曳，而家終於承擔責任。至於姊妹團Inez梁諾妍、Christy黎紀君、陳自瑤就話開頭對家樂俾嘅開門利是數目唔滿意，最後尾都俾返合理數目。
唔少嘉賓著靚靚到賀，包括張敬軒、古巨基伉儷、周家怡 、楊偲泳、張繼聰、Gin Lee、關智斌、泳兒、湯怡、沈震軒、陳欣妍、方中信、鄭融等。早上有工作在身嘅軒公雖然miss咗簽紙儀式，不過一完咗都即刻趕嚟現場，但係都仲未趕得切恭喜一對新人，佢就反而恭喜身邊嘅泳兒先，因為佢喺一對新人嘅「密謀」之下接到花球，軒公當然都落足嘴頭向泳兒催婚啦！而自稱由細睇到家樂大嘅Kenny就大讚家樂份人顧家，結婚之後一定會係絕世好老公！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]