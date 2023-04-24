現場實況陳家樂開門利是俾足131400? 兄弟團扮美少女戰士跳BLACK...

Viu1HK報導：恭喜陳家樂、連詩雅今日大婚。一對新人朝早8點幾身穿中式裙褂現身Rosewood酒店行大運，接新娘時一眾兄弟要被逼扮美少女戰士，再一齊跳BLACKPINK Jisoo – flower，擔任兄弟團嘅衛詩雅、岑珈其、朱栢康笑指「陳家樂沒有budget請兄弟團，之前影相都冇我哋，今早連早餐都未食，佢話sorry冇準備，不過我哋明嘅撐兄弟，兄弟利是亦沒有收過。」