現場實況陳慧琳澳門個唱感動爆喊 馮德倫開金口合唱 自爆想除褲？現場…
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Viu1HK報導：現場實況陳慧琳澳門個唱感動爆喊 馮德倫開金口合唱 自爆想除褲？現場實況
一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會澳門站》噚晚(1號) 圓滿結束，闊別演唱會舞台四年嘅Kelly狀態大勇，連場勁歌熱舞，驚喜不斷，但講到最大驚喜，當然係馮德倫現身開金口合唱啦！兩人率先唱出《北極雪》，不過呢晚著上樽領嘅Stephen，同身穿銀色高衩舞衣嘅Kelly反差就好大嘞，Stephen自己都忍唔住講笑話有啲著多咗，仲話前一晚見到Kelly個Look，諗住呢晚除咗條褲 ，但都係費事！笑爆全場。之後兩人再合唱《紀念日》。
久別歌迷，Kelly亦分享自己內心世界，佢提及喺初出道嗰陣，因為當時經理人Paco幫佢搵神算子算過，指紅色最旺自己，所以出道時佢由宣傳照到出席活動，都以紅色裝束示人，結果紅足20多年，不過Kelly表示「其實我又唔係好信呢啲嘢，但又會諗返起，如果當年唔係著紅色，今日又輪唔輪到我企喺呢個台呢？又唔知可唔可以再企耐啲呢？」講到呢度，台下fans即刻瘋狂大嗌Kelly個名，搞到佢感動到忍唔住喊咗出嚟，話「唔知仲可以企多幾多年呢？呢啲都係唔好諗咁多喇，自然啲啦！」
完騷後，Kelly表示冇預自己會喊，但見到咁多Fans支持，忽然間有少少感觸。至於請到Stephen擔任嘉賓，其實都絕非易事，Kelly 表示早喺3個月前已經發出邀請，但Stephen都考慮咗一個月至答應，因為佢太耐冇唱歌，最終就用誠意打動咗對方，先至造就到呢次嘅合唱機會。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK