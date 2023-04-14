Kelly新歌《我的親人》key太高要練一年 與謝君豪演MV似拍戲有壓力…
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Viu1HK報導：Kelly新歌《我的親人》key太高要練一年 與謝君豪演MV似拍戲有壓力
Kelly陳慧琳繼《風眼》後， 好快又推出全新作品《我的親人》延續故事，內容講一段感情當平靜過後，明白關係已經唔能夠以戀人身份繼續，只好視對方為親人，即使有不甘、不捨也只能放手，祝福對方一切安好。呢首新歌由林若寧填詞，並由韓國音樂人YOO JEONG HYEON編曲兼與KIM KI WON作曲，BEA YEOUN HEE監製。Kelly表示入錄音室時心情非常緊張，事關韓國團隊帶同聲樂教練一同錄音。Kelly更分享原來一開始收到《我的親人》，首歌嘅Key非常高，佢仲問聲樂教練係咪真係要唱呢個key㗎？但收到嘅答覆係「你練習用呢個key吧」，Kelly自己都打咗個突，覺得呢個係嗌破喉嚨嘅key嚟，不過Kelly當然乖乖秘密練兵，仲練足一年幾添！當入錄音室時，監製BEA YEOUN HEE聽完Kelly第一次演繹後，即刻大讚佢嘅聲線打動人心！果然努力係冇白費嘅！
而今次MV更搵嚟謝君豪擔任男主角，演Kelly嘅舊情人，Kelly指今次同謝君豪合作雖然有壓力，但過足戲癮「謝君豪是影帝嘛，所以今次都挺緊張，雖然現場沒有收音，但我們是有對白、有走位的，感覺上是拍戲一樣。而結尾我的笑容其實拍了兩take，一take是懷著複雜心情的強顏歡笑；另一take是較直接一點，釋懷了的笑容，最後導演亦選了後者，不想故事太沉重。」
網民點睇？
我係男高音，音調易唱喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]