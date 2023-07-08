陳慧琳Ready做奶奶 同14歲大仔出街要扮唔識 Lolly Talk興奮現場聽…
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Viu1HK報導：陳慧琳Ready做奶奶 同14歲大仔出街要扮唔識 Lolly Talk興奮現場聽《花花宇宙》
Kelly陳慧琳今晚唱爆「維港水上音樂會」，佢話第一次上船表演，事前勁驚暈浪，好彩又冇事，仲派福利俾Fans，話會盡量出多幾首新歌，希望出年可以喺香港開騷，仲沾沾話自己一副「騷樣」好ready咁話！
而即將踏入14歲嘅大仔劉昇高過自己，Kelly笑言喺屋企仲可以拖大仔隻手，但出街就要扮唔識，仲話已經ready做奶奶。對於CoCo李玟日前輕生離世，Kelly話可惜，仲話每次撞到都覺得對方好nice冇架子，而且情緒好穩定。Kelly仲自爆之前中完 Covid成個人好似黐咗線咁呼吸唔到，最後點做？
同場仲有女團Lolly Talk ，興奮話開心親耳聽Kelly本尊唱《花花宇宙》，但就失望咁話冇機會同Kelly前輩集郵，8位囡囡仲話想同對方自薦合作添！Lolly Talk 又宣布已經錄咗新歌，又籌備音樂會，仲唔快啲click入嚟睇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]