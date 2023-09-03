陳曉東48歲生日收足金演唱會飛️ 已入紙申請明年紅館檔期 暫時唔追仔…
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Viu1HK報導：陳曉東48歲生日收足金演唱會飛️ 已入紙申請明年紅館檔期 暫時唔追仔「隔離嗰個唔肯」
今日係陳曉東（東東）48歲正日生日，今年過得特別啲，唔係留北京同屋企人慶祝，而係撲機票返香港，同中港台數百fans一齊開party。受颱風蘇拉影響，好多航班都取消，東東話自己都好擔心，好彩最後成功飛到香港，形容自己係「風一樣的男子」。
東東一出場就用手上嘅迷你吹氣火柴搞笑，話冇諗過咁細…之後獻唱新歌《燒光了火柴》兼玩估歌仔遊戲。
壽星仔仲收到好多生日禮物，除咗滿滿心思嘅手工製相簿、菲林外，仲有一份由廣東Fans送嘅黃金演唱會飛，東東眼都凸埋，笑笑口話「隨住歲月成長，fans嘅禮物都越嚟越多維他命M(money)。」東東切蛋糕時許願，Fans都期望偶像可以「追個仔」，東東面有難色「哈哈哈，我未有咁嘅打算，隔離嗰個唔係好肯，因為要keep身材，我都專心事業。」東東話已入紙排期紅館開演唱會，希望明年成事。提到兩個女朵朵同多多，東東就話已收到一份好好嘅生日禮物，想知係乜？記得follow viu1hk睇訪問。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK