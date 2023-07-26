雲浩影迷戀陳曉東古裝lookANSONBEAN CY同⭐《造星V》師弟…
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Viu1HK報導：雲浩影迷戀陳曉東古裝lookANSONBEAN CY同⭐《造星V》師弟一樣靚仔Jeffrey拍戲細菌感染生眼挑針
陳曉東、Jeffrey魏浚笙、ANSONBEAN、CY陳宗澤同Cloud雲浩影今日出席慈善活動，Cloud自認係東東Fans，大讚偶像嘅古裝扮相Charm爆，細個時仲試過披床單扮著古裝，所以喺後台成功集郵好開心！ANSONBEAN就話東東喺後台有傳授試聲心得；CY就自認怕醜唔敢集郵。
講到《全民造星V》季軍亨仔被指同ANSONBEAN撞樣，Bean都自覺好似，希望唱歌有亨仔咁好聽，仲想同佢做組合。CY就話同Tsoul似樣好正，笑認大家差唔多靚仔；Cloud就想再同希晉合唱。
東東就大讚Jeffrey靚仔，自己都想同新人合作，仲預告9月生日會開Fans meeting！佢又大讚阿女行Catwalk好淡定，又爆太太說服咗佢好耐，先批准個女上台。
此外，Jeffrey就話因為拍戲化妝敏感而生眼挑針，食消炎藥後已好轉。佢好緊張星期六首次喺沙灘騷演出，笑言屆時嘅服裝可能厚過西裝！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]