AK有️萬能key亂開人心鎖? Ian自爆隨身帶備抗噪神器 陳蕾身邊有個…
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Viu1HK報導：AK有️萬能key亂開人心鎖? Ian自爆隨身帶備抗噪神器 陳蕾身邊有個朋友相當嘈
嚟緊5月14號，陳蕾、AK 江生、Ian 陳卓賢就會一齊喺亞博，以「光之折射」為主題舉行拉闊音樂會！大家收到消息後除咗開心之外，仲好期待一齊互相Crossover對方嘅歌曲。問到佢哋心目中對方係咩顏色嘅時候，AK同豹哥都不約而同咁話Ian好似一種充滿神秘感嘅藍色，不過AK就好沾沾咁話，自己就係嗰把萬能key，總有辦法打開Ian嘅心鎖喎！雖然Ian把口就好似好嫌棄，仲話自己怕咗AK又煩又嘈，所以自備抗噪神器，專門對付佢，不過見到Ian個樣笑得咁開心，內心都應該係享受嘅～ 其實豹哥都好明白Ian嘅感受，事關佢身邊都有一個麻煩友，講緊嘅咪就係洪嘉豪囉！所以難怪嘉豪可以同AK做到朋友啦，原來大家都係口水佬！
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