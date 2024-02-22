麥玲玲笑李龍基對「藍天白雲」️發誓夠誠意爆「李太」為人熱情曾送名…
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Viu1HK報導：麥玲玲笑李龍基對「藍天白雲」️發誓夠誠意爆「李太」為人熱情曾送名牌包包陳七圓夢孖韋拿合照想撩金Jer踢波陳豪即席練歌誓告別「墜機魔音」
陳豪、樂基兒、堪輿學家麥玲玲、丁子朗、「陳七」陳肇麒今日出席乳酪活動，玲玲師傅笑指「李」字同「龍」字都犯太歲，隨即笑談李龍基同內地嫩妻嘅種種是非，仲自爆收過「李太」所送、自稱親自設計嘅名牌包包，但畫作就未收過喇！不過，小編最好奇係對住「藍天白雲」發誓有冇用嘅呢？玲玲師傅就發表佢專業嘅睇法喇，笑到有腹肌！
至於「香港韋拿」陳七就開心share同西班牙韋拿喺賀歲盃合照嘅感受，又親解點解搵金Jer集郵，Good Taste！
此外，久未返港出Event嘅樂基兒，笑認要請教「阿Mo」陳豪走位；阿Mo就自認慳儉，所以經常喺內地連鎖超市被野生捕獲，仲即席示範開聲，龍年誓要告別「魔音」，唔再「墜機」，笑Cry呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK